Eishockey Augsburger Panther verlängern Verträge von neun Spielern Die Augsburger Panther haben die Verträge mit gleich neun Spielern für die nächste Saison verlängert.

Mail an die Redaktion John Rogl von Augsburg spielt den Puck. Foto: Tobias Hase/Archiv

Augsburg.Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mitteilte, bleibt Torwart Markus Keller seinem Heimatclub treu. In der Defensive setzen die Augsburger zudem weiter auf Scott Valentine und John Rogl. In der Offensive haben auch T.J. Trevelyan, Daniel Schmölz, Thomas Holzmann, David Stieler, Jaroslav Hafenrichter und Marco Sternheimer einen neuen Vertrag erhalten. Damit haben die Panther nun zwölf Akteure für die nächste Spielzeit unter Vertrag.