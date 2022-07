Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Puempel

Die Augsburger Panther setzen auch in der kommenden Saison auf Torjäger Matt Puempel. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. Puempel war im September 2021 in die Fuggerstadt gewechselt. Zuvor hatte der Kanadier für die Malmö Redhawks in Schweden gespielt. In der vergangenen Saison erzielte der 29-Jährige in 46 DEL-Spielen 22 Treffer und gab 15 Vorlagen.

dpa