Eishockey Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Trevelyan Die Augsburger Panther setzen auch in der Zukunft auf Stürmer T.

Der Augsburger T.J. Trevelyan jubelt über einen Treffer. Foto: picture alliance / Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Augsburg.J. Trevelyan. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, erhielt der 35 Jahre alte Publikumsliebling einen neuen Vertrag für die kommende Saison. Trevelyan ist bereits seit 2011 für die Augsburger aktiv. In 344 DEL-Spielen erzielte der Deutsch-Kanadier 108 Tore und bereitete weitere 96 Treffer vor. In sechs von neun Spielzeiten für die Panther traf der Außenstürmer sogar zweistellig.

„Es gibt keinen Club, für den ich lieber spielen möchte als die Augsburger Panther. Meine Frau Katie und ich fühlen uns hier mit unseren Kindern Quinn und Tessa seit Jahren einfach rundum wohl“, sagte Trevelyan. Trainer Tray Tuomie meinte über den Routinier: „T.J. Trevelyan ist für unsere Mannschaft auf und außerhalb des Eises von unschätzbarem Wert.“ Der Stürmer gehe „immer voran“.