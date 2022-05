Eishockey Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Trevelyan

Die Augsburger Panther formen weiter ihren Kader für die kommende Saison. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, stürmt Thomas Jordan Trevelyan (38) auch in der nächsten Spielzeit für die Panther. Am Donnerstag hatten die Augsburger bereits die Vertragsverlängerungen von Kapitän Brady Lamb und Spielmacher Drew LeBlanc verkündet.

dpa