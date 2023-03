Eishockey Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer Volek Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Justin Volek verlängert. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, bleibt der 21-Jährige unabhängig von der Ligazugehörigkeit bei den Panthern.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Puck fliegt in ein leeres Eishockey-Tor. Foto: Uwe Anspach/Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Augsburg.Volek wechselte im vergangenen Sommer von den Krefeld Pinguinen in die Fuggerstadt und verbuchte in seiner ersten Saison für die Augsburger fünf Tore und sieben Vorlagen. Der Stürmer habe bei einigen Erstligisten auf der Wunschliste gestanden, hieß es.

„Wir sind sehr froh, dass sich Justin für einen Verbleib in Augsburg entschieden hat. Er hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist sicher noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt“, sagte Augsburgs Trainer und Sportlicher Leiter Christof Kreutzer.

In welcher Liga Volek in der kommenden Saison spielen wird, ist noch ungewiss. Als Vorletzter der DEL-Saison steigen die Schwaben ab, wenn Kassel oder Krefeld die Playoffs der DEL2 gewinnen. Nur diese zwei der vier verbliebenen Teams in den DEL2-Playoffs erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg.