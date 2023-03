Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther vermelden sechs weitere Abgänge

Die Augsburger Panther treiben ihren Kaderumbruch weiter voran. Nachdem der Club aus der Deutschen Eishockey Liga schon in den vergangenen Tagen mehrere Abgänge vermeldet hatte, kündigten die Oberbayern am Freitag die nächsten Entscheidungen an. „Sechs weitere Spieler verlassen die Augsburger Panther. Die Verteidiger Blaz Gregorc und Wade Bergman sowie die Angreifer Adam Johnson, Terry Broadhurst, Michael Clarke und Vinny Saponari“, teilte der Verein mit.

dpa