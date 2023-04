Eishockey Augsburger Panther verpflichten Eishockey-Stürmer Elias

Die Augsburger Panther haben ihre Kaderplanungen für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter vorangetrieben. Wie die Schwaben am Freitag mitteilten, wechselt Stürmer Moritz Elias von den Adlern Mannheim zurück in seine Heimatstadt. „Er ist ein sehr talentierter Spieler, der seinen Weg als Profi gehen wird. Auf diesem Weg werden wir ihn unterstützen“, äußerte Trainer Christof Kreutzer in einer Vereinsmitteilung.

dpa