Deutsche Eishockey-Liga Augsburger Panther weiter mit Eishockey-Profi Soramies

Samuel Soramies läuft auch in der Saison 2023/24 für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga auf. Das teilte der Club am Freitag mit. Soramies bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 53 Spiele für die Panther. Dabei erzielte der Angreifer sechs Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor. Die Panther dürfen auch in der nächsten Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen. Das steht seit wenigen Tagen fest.

dpa