Leute Augsburger Papier-Macher liefert an Luxushotels und Vatikan

Mail an die Redaktion Klaus Wengenmayr hält sein Büttenpapier hoch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Augsburg.Der Augsburger Klaus Wengenmayr (59) braucht den Lech als Produktionsmittel. Eimerweise holt er das Lechwasser aus dem Kanal und stellt damit Büttenpapier her. „Das Lechwasser ist sehr kalkhaltig, das gibt dem Papier Festigkeit“, sagte er. Das handgeschöpfte Papier vermarktet Wengenmayr weltweit und verkauft es etwa an US-amerikanische Luxushotels, wie er sagt. „Wir beliefern auch den Vatikan.“ Diese Art der Papierproduktion ist eine Seltenheit. Nur die Büttenpapierfabrik in Gmund bietet nach Angaben des bayerischen Industrieverbandes noch ähnlich exklusive Papiere an.