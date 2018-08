Brände Augsburger Studentenwohnheim nach Feuer geräumt In einem Studentenwohnheim in Augsburg bricht ein Feuer aus, die Feuerwehr rückt an. Zahlreiche Studenten müssen nach dem Einsatz in Notunterkünfte umziehen. Der Schaden beträgt 100 000 Euro.

Mail an die Redaktion Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Augsburg.Bei einem Brand in einem Augsburger Studentenwohnheim sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen leicht verletzt worden. Dutzende Studenten mussten ihre Zimmer räumen, weil sich nach dem Feuer gesundheitsgefährdender Schmierruß auf allen Stockwerken verteilt hatte. Die jungen Bewohner zogen in Notunterkünfte um.

Wie die Polizei mitteilte, erlitten die verletzten Studenten bei dem Brand Rauchvergiftungen. Die Bewohnerin des Zimmers, in dem der Brand ausgebrochen war, wurde in eine Klinik gebracht. Auslöser sei möglicherweise eine Zigarette gewesen, teilte die Augsburger Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 000 Euro.

Wie lange es dauert, bis der gesundheitsgefährdende Schmierruß beseitigt ist und die Studenten in ihr Wohnheim zurückkehren können, war zunächst unklar.