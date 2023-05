Bundesliga Augsburgs Abstiegskampf: Positiv statt „schlechter Stimmung“

Trainer Enrico Maaßen setzt beim FC Augsburg in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes in der Fußball-Bundesliga auf eine positive Grundhaltung. „Wir brauchen keine schlechte Stimmung, wir brauchen nicht ständig dieses schlechte Gefühl. Wir haben immer noch eine gute Ausgangsposition und alles in der eigenen Hand“, sagte Maaßen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Union Berlin, der als Tabellendritter seine erste Champions-League-Teilnahme anstrebt.

dpa