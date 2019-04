Fussball Augsburgs Pokal-Strategie: „Leipzig Spaß nehmen“ Beim FC Augsburg ist der Einsatz von mehreren angeschlagenen Fußball-Profis im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig offen.

Mail an die Redaktion Augsburgs Trainer Manuel Baum. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Augsburg.„Wir haben ein paar Fragliche“, sagte Trainer Manuel Baum vor dem Heimspiel am Dienstagabend (20.45 Uhr) und benannte am Montag namentlich Angreifer Dong-Won Ji sowie die Defensivkräfte Jonathan Schmid, Felix Götze und Reece Oxford. Das Nahziel sei, ins Halbfinale einzuziehen. Das „große Ziel“ sei der erstmalige Gewinn des Pokals. Baum zeigte sich beeindruckt vom 5:0 der Leipziger in der Liga gegen Hertha BSC. „Den Spaß am Fußball wollen wir ihnen nehmen“, sagte er.