Bundesliga Augsburgs Saisonfinale: „Jeder weiß, worum es geht“

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen will mit „Fokus“, „Mut“ und „Lockerheit“ in das Saisonfinale im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gehen. „Jeder kennt die Brisanz und weiß um die Wichtigkeit des Spiels“, sagte Maaßen vor dem letzten Spieltag des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der FCA benötigt einen Punkt, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. „Jeder weiß, worum es geht“, betonte Maaßen am Donnerstag.

