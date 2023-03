Bundesliga Augsburgs Trainer rechnet mit Dorsch-Comeback diese Saison

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen glaubt noch an ein Comeback von Führungsspieler Niklas Dorsch in dieser Bundesliga-Spielzeit. Alles andere wäre „richtige Schwarzmalerei“, sagte der FCA-Coach vor dem Spiel der Fuggerstädter beim VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Zwei bis vier Wochen Pause müsse Dorsch (25) dennoch einlegen.

dpa