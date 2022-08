Glücksspiel Aus 18 Euro werden eine Million: Lottospieler gesucht

Ein bisher unbekannter Lottospieler in Oberbayern hat mehr als eine Millionen Euro gewonnen. Der Spielauftrag war anonym abgegeben worden und habe am Samstagabend die Million geknackt, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Montag mit. Der Gewinner müsse sich mit der Spielquittung mit der Gewinnzahl 0299095 im Spiel 77 bei einer Annahmestelle melden. Weitere Geldgewinne seien möglich, weil der Tippschein noch an kommenden Lottoziehungen teilnehme. Der Einsatz für den Schein seien 18 Euro gewesen.

dpa