Autobahnunfall Aus Auto geschleudert: Mann lebensgefährlich verletzt Auf einer regennassen Fahrbahn der Autobahn 7 in Unterfranken ist ein Autofahrer am Sonntag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrmals, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Autobahn liegen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. Foto: Paul Zinken/Paul Zinken/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Oberthulba.Der Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen war mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs, als er bei Oberthulba kurz nach einer Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wahrscheinlich sei er zu schnell für die nassen Straßenverhältnisse unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto prallte gegen eine Außenleitplanke. Von dort wurde es zurück über die gesamte Autobahn geschleudert. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter leistete zusammen mit anderen Ersthelfern sofort Erste Hilfe.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 45-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn wurde in Richtung Würzburg für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Auch in Richtung Fulda war die Autobahn für etwa eine halbe Stunde gesperrt, weil Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen.