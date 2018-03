Kriminalität Aus dem Schrank in den Knast

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Neustadt an der Donau.Alles umsonst: Ihr Versteck hat eine 35-jährige Frau nicht vor der Haft bewahrt. Einsatzkräfte hatten eine Wohnung in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) wegen Marihuana-Geruchs durchsucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort fanden sie bei dem Einsatz vom späten Mittwochnachmittag mehrere Drogen sowie Drogenutensilien - und eine Frau im Schrank. Sie hatte sich dort offensichtlich vor den Beamten versteckt, nicht ohne Grund: Gegen sie lagen laut Polizei mehrere Haftbefehle vor. Außerdem fanden die Ermittler bei der Frau Diebesgut. Sie wurde festgenommen und kam in ein Gefängnis.