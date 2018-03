Eishockey

Aus den Birken hat Verständnis für Per Mertesacker

Eishockey-Olympia-Held Danny aus den Birken kann die Aussagen von Fußball-Weltmeister Per Mertesacker über Druck im Profisport nachvollziehen. Der Torwart des EHC Red Bull München habe die Belastung in seinem Sport zwar nicht „in dieser extremen Auswirkung“ wahrgenommen. „Du hast aber selbstverständlich als Profi immer Druck. Ich glaube, wenn es bei einem Profisportler nicht so läuft, dann kommt dieser negative Druck auf. Gott sei Dank habe ich persönlich noch nie ein so schlimmes Gefühl gehabt“, sagte der Gewinner der Silbermedaille von Pyeongchang vor dem Playoff-Start am Mittwoch (19.30) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.