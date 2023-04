Atomkraft Aus für Isar 2: Bayerns letztes AKW wird abgeschaltet

Der 15. April besiegelt das Aus für die Atomkraft in Deutschland. Die letzten drei Atomkraftwerke werden abgeschaltet - darunter die Anlage Isar 2 in Essenbach im niederbayerischen Landkreis Landshut. Nach Angaben des Betreibers PreussenElektra wird ab etwa 23.30 Uhr keine Einspeisung in das Stromnetz mehr erfolgen und etwa eine Viertelstunde später der Reaktor abgeschaltet. Weitere neun Stunden später soll dann über dem Kühlturm der Anlage auch kein Dampf mehr zu sehen sein.

dpa