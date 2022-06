Umzug Aus Kiste befreiter Puma erreicht österreichischen Tierpark

Der aus einer Holzkiste befreite Puma Pele ist nach einem missglückten Umzugsversuch am Donnerstag in seinem neuen Zuhause in Österreich angekommen. Der Transport in die Tierwelt Herberstein sei planmäßig verlaufen, sagte eine Sprecherin des Tierparks in Stubenberg am See in der Steiermark. „Wir werden die nächsten Stunden schauen, wie er den Transport wegsteckt.“ Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

dpa