Anzeige

Justiz Aus Küspert spricht Liebe zur Verfassung Peter Küspert war Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichts. Im Presseclub erzählte der Regensburger vom Arbeitsalltag.

von Daniel Pfeifer

Merken

Mail an die Redaktion Peter Küspert bleibt auch im Ruhestand ein Streiter für die bayerische Verfassung. Foto: Daniel Pfeifer

Regensburg.Sie steht hinter allem was recht oder unrecht ist in Bayern, hinter jeder politischen Entscheidung, hinter Freiheit und Gleichheit aller Menschen: die bayerische Verfassung. Doch wer steht hinter der Verfassung? Für die vergangenen sechs Jahre war das Peter Küspert. Der Wahl-Regensburger war bis vor wenige Wochen noch Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Am Donnerstag erzählte der 66-Jährige von spannenden Fällen, von gesellschaftlicher Spaltung und von der Zeitlosigkeit der bayerischen Verfassung.

############## #######

## ### #### ### ######## ############ ######## ### ## ##### ############## ############## ### ########, #### ### ## ##### ###### #########. ### ########### ###### ### ###### ##############, ### #### ### ## ## ##### #####-############# ############# #######. #### ### ###### ## ######-######### ##### ####### ###### ### ###-########, ### #### „## ####### ####“ ####### ######. #### ### ##### ### #################### ### ###-##### ### #########.

„## ### ### ###### ######## ### ### ##### ## ### ########### ############## ###### ###“, ######## #######. #### ## ###### ### ######## ########### ######## ### ############# ####, #### ## ############ #### ###### #### ### #########-#####. ##### ### ## ## #### ####### ### ###### ###. #### ### #### #### #### ## ################# ## ##### „###### #########“ ######, ### ######## ###### ### ###### ### ######### ###### ############ ###### #######.

##### #### ########

#### ####### ##### #### ####### ####### #### ##### ### ######, #### ### #######, #### ### ######### ### ############ ############## ### ########### ### ######### ### ########### #######################. #### ###### ##### ### ## ### ## #########. #### ###### ### ##########, ### ################## ########, ### ###### #######, ### ########## ## #### # ### ## ### #### ### ### ############ #### ## ### #####. #### ### ### #### ### ####### ##### #### ######## ### ##############. ## ######: „### ####### ### ### ## ###### ##### #### ## #####.“

### ## #### ### ######, ## ### ## ######, ### ### ### ##### ### ### ########## ##########. ### ###### ########, ## ##### ####### #### #### #### ### ####### ##########, ### #### ##########, ###### ########### #####, ##################, #################. „### ########## ### ######## ### ####, ### ############ #### ################“, ### ####### ### #####. ##### ##### ######, ### ### ##### #######. ## ### ########### ###### ########## #### ### ### ########### #### #########.