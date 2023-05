Polizei Aus Liebesfrust: Mann beschädigt mindestens 15 Fahrzeuge

Aus Liebesfrust hat ein Mann in Würzburg mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und so einen Schaden von mehr als 10.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, nahmen Beamten den 30-Jährigen am Samstag fest, nachdem er vor den Augen einer Zivilstreife einen geparkten Roller umgetreten und damit auch mehrere Fahrräder beschädigt hatte. Gegenüber den Polizisten räumte der Mann demnach gleich mehrere Sachbeschädigungen seit Februar ein - und gab als Grund für seine Wutausbrüche verschmähte Liebe an.

dpa