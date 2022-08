Stürmerstar „Aus Spaß gesagt“: Wirbel um Mané-Spruch von Eintracht-Boss

Ein lockerer Spruch von Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer über Bayern-Topstar Sadio Mané hat vor dem Bundesliga-Auftaktspiel für Wirbel gesorgt. „Who the fuck is Mané?“ hatte Fischer in einem Interview von RTL/ntv gewitzelt und damit für etwas Aufregung gesorgt. „Jeder weiß, dass ich eine große Leidenschaft auch für den FC Liverpool habe. Aus Spaß habe ich deswegen auf englisch gesagt ‚Wer zum Teufel ist Mané‘“, erklärte der Vereinschef des Fußball-Bundesligisten später der „Abendzeitung“.

dpa