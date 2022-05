Polizei Auseinandersetzung nach antisemitischen Äußerungen in Bus

Die Polizei ermittelt gegen einen 51-Jährigen wegen antisemitischer Äußerungen in einem Münchner Linienbus. Wie das Polizeipräsidium in München am Donnerstag berichtete, soll es bereits am Sonntagabend in dem Bus wegen der Äußerungen des Mannes zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Der 51-Jährige soll auch sympathisierende Aussagen über die Russische Föderation von sich gegeben haben.

dpa