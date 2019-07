Unfälle Ausführliche Ermittlungen zum Flugzeugabsturz an Baumarkt Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs auf dem Weg nach Dachau an einem Baumarkt in Baden-Württemberg ermittelt die Polizei nach der Unfallursache.

An einem Bauhaus Baumarkt stehen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Foto: Uli Deck

Bruchsal.Drei Menschen an Bord waren dabei gestorben - unter anderem solle deren Umfeld befragt werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittle an dem Flugzeugwrack.

Das Kleinflugzeug war am Samstag in einem Gewerbegebiet in Bruchsal bei Karlsruhe abgestürzt und an einem Baumarkt zerschellt. Pilot soll „höchstwahrscheinlich“ ein 80 Jahre alter Mann aus Bayern gewesen sein, zudem saßen den Ermittlungen zufolge seine 60 Jahre alte Lebensgefährtin und ihr 32-jähriger Sohn in der Maschine. Sie waren nach Angaben der Polizei in der Nähe von Olpe (Nordrhein-Westfalen) gestartet. Am Boden wurde niemand verletzt.