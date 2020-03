Krankheiten Ausgangsbeschränkungen: Hunderte Anzeigen wegen Verstöße Die Polizei in Oberbayern hat am Samstag etwa 400 Verstöße gegen die derzeit gültigen Auflagen in der Corona-Pandemie zur Anzeige gebracht.

Merken

Mail an die Redaktion Polizisten patrouillieren durch den Englischen Garten. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Ingolstadt.Sowohl im südlichen als auch im nördlichen Oberbayern führten die Beamten ungefähr 6 000 Kontrollen durch, wie die Präsidien am Sonntag mitteilten. Insbesondere an den Seen und Bergen in der Region stellte die Polizei ein hohes Besucheraufkommen fest. Dennoch zeigten sich die Polizeipräsidien in Oberbayern Nord und Süd zufrieden, da sich die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung an die Vorschriften der Ausgangsbeschränkung halte. Das Präsidium Oberbayern Süd bedankte sich dafür mit „einem herzlichen Vergelt's Gott!“. Am Sonntagmorgen hatte ein Sprecher der Polizei Oberbayern Nord noch gesagt, man sei von dem hohen Einsatzaufkommen „überrollt“ worden.