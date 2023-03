Kindeswohl Ausgesetzter Säugling gefunden - unterkühlt, in Lebensgefahr

Ein ausgesetzter Säugling ist in der Nähe eines Hotels in Rosenheim gefunden worden. Das unterkühlte Neugeborene ist in ein Klinikum gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Anschließend stabilisierte sich der Gesundheitszustand des weiblichen Säuglings.

dpa