Anzeige

Genuss Ausgezeichnete Oberpfälzer Spitzenköche Eine Reihe von Lokalen wird erstmals im Gault&Millau aufgeführt. Die Region stellt auch eines der besten Restaurants Bayerns.

Britta Schultejans und Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Hubert Obendorfer ist im neuen Gault&Millau mit seinem Eisvogel erneut unter Bayerns besten Restaurants. Foto: Ralf Gohlke

München.Der Pandemie zum Trotz haben die Tester des Restaurantführers Gault&Millau Hunderte von Gastronomiebetrieben besucht. An die Spitze hat sich in einem kleinen Weinort an der Mosel Thomas Schanz gekocht. Der Koch des Jahres überzeugt Feinschmecker mit einer exquisiten französischen Küche. Aber auch in Bayern schneidet eine Reihe von Lokalen hervorragend ab. Einen prominenten Absteiger, den Oberpfälzer Gourmets bestens kennen, gibt es jedoch ebenso.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden



Foto: Jörg Carstensen/picture alliance / dpa

####-#### ######### #######, ### ###### ### ### #### ######## (######### ##########) ##### ######## ########, #### #### ### ### ############# #############. #### ########## ######### ## ######### ######## ## ### ## ########## ############# ####### ##### ###### ##### ### ##### ### ##,# ### ##.

########## ###### #######‘ #### ##### ####### #### ####. ### ##### ######### ## #######-##### ### ### ####### ## ####### ######## ## ### ## ######### #######. #### #### ##### ### ############# ####### ### #### ### ###### ####### ### ### ##,# ###### #########, ### ## ####### ######## #####.

#### ###-######### ###### ###### ########## ## ######## ## ######## #### #### (###. ##########). ## ######## ###### ## ######. ######### ###### #### #### ### #########, ## ## ########### ######### ### ############## ##### ## ########### #####. #### ### ##-########### ########## ##### ###############: ###### ##########, ### ######### ### ### #### ######## ############## #######, ######## ### ### ############ ## #######-##### ##### ####### ###### ######.

### ########### #### ## ################ ### #### ### ######## ########## ##### ##### ### ##### ########, ### ## ###### #######. ######## ### ## ########### #### ### #### ### ###### ############# ######, ###### #### ### ##### ###### ## ########## ##########, ### ## #### ##### ### ######-##### #######.

############ ### ### #########

#### #### ########### ######## ## ######## ### ### #####&######-#########: ### ####, ##### #######‘ #####-### ## ############ ########, ### ######‘# #### ###### ## #### (###. ####), ## ###### ##### ## ### ############ ### ############ ########.

###### ##### #### ##### ### ################## ### ####### ######### ## ######, ## ## ### ##### ######## ### ######### ####. #### ##### ############ #### ############ #### ################ ##### #######, ### ###### ##### ############## ########## ####.

#### ########## ######### ###### ### ### ############## ### #####&###### ### ###### ### ### ############## ## #### (###. ########/########) ##### ######## ## ############# (###. ##########). #### ### ######## #### ### ### ###### ### ### ###### #########: #####‘# ######## ## ################# ##########.

########### #### #### ### ####### ## ####### #### ### #### ########## ######. „### ###### ###### ####### ##########, ### ### ##### ########, ##### ##### ### ########### ## ############## ##### #########, ### ### ###### ######, ############ ###########“, ##### ##. „### ##### ### ############, ### ####### ### ##### ## ###### ##### ### ## ######## #######.“

### #####&###### ########## ##### #### ### ## ### ##. ######## ##########, #### ### ### ##### ##### ########## ######.