3. Liga Ausgleich in letzter Minute: „Löwen“ mit Remis in Essen

Der TSV 1860 München hat in letzter Minute einen Sieg in der 3. Fußball-Liga aus der Hand gegeben. Die „Löwen“ trennten sich am Sonntag auswärts von Rot-Weiss Essen 2:2 (0:1). Für die personell arg geschwächten Münchner trafen Yannick Deichmann (65. Minute) und der eingewechselte Fabian Greilinger (82.). Die Hausherren aus Essen waren in der ersten Spielhälfte durch Cedric Harenbrock in Führung gegangen (21.). Und sie schafften mit der letzten Aktion der Partie den Ausgleich durch Simon Engelmann (90.+5).

dpa