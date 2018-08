Fussball

Auslosung: FC Bayern wartet auf Champions-League-Gegner

Der FC Bayern München erfährt heute, auf welche drei Gegner er in der Champions League trifft. Bei der Auslosung der Gruppenphase im Fürstentum Monaco ist der deutsche Fußball-Meister in Top 1 gesetzt. Damit kann er in der Vorrunde nicht auf Titelverteidiger Real Madrid, Europa-League-Sieger Atlético Madrid, den FC Barcelona, Manchester City, Juventus Turin, Paris Saint-Germain und Lokomotive Moskau treffen.