Kriminalität

Ausschreitungen nach Frankenderby in Nürnberg

Nach dem 0:2 des 1. FC Nürnberg im Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga in Nürnberg ist es zu Ausschreitungen gekommen. Unmittelbar nach dem Abpfiff am Samstag hätten heimische Fans Sperren überwunden, um zu den Fans der Gäste zu kommen, teilte die Polizei mit. Durch ein Eingreifen der Polizisten vor Ort sei ein direktes Aufeinandertreffen verhindert worden.