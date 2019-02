Kriminalität Aussegnungsfeier für zwei Jugendliche Die Familien der beiden durch eine S-Bahn getöteten Jugendlichen nahmen Abschied. Die Tatverdächtigen sitzen in U-Haft.

Merken

Mail an die Redaktion Zahlreiche Kerzen sind zum Gedenken an zwei durch eine S-Bahn getötete Jugendliche auf den Treppen aufgestellt. Foto: Ferdinand Merzbach

Heroldsberg.In einer Aussegungsfeier haben am Freitag im mittelfränkischen Heroldsberg die Familien der beiden auf einem S-Bahnhof in Nürnberg getöteten Jugendlichen Abschied genommen. Anschließend konnten Mitschüler, Freunde, Nachbarn und Bekannte an den aufgebahrten Särgen Zeichnungen, Gedichte und Grußbotschaften anbringen, außerdem gab es Kondolenzbücher. An diesem Samstag (11.00 Uhr) findet in der katholischen Kirche St. Margaretha in Heroldsberg ein ökumenischer Trauergottesdienst für die beiden 16-Jährigen statt.

Tatverdächtigen in U-Haft

Die beiden jungen Männer waren vor einer Woche bei einer Auseinandersetzung auf dem Nürnberger S-Bahnhof Frankenstadion ins Gleis gestürzt und von einem Zug mitgerissen und tödlich verletzt worden. Ein Gleichaltriger konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung retten. Ein Ermittlungsrichter erließ gegen zwei 17 Jahre alte Jugendliche Haftbefehl wegen zweifachen Totschlags. Sie kamen in Untersuchungshaft. In der Marktgemeinde im Landkreis-Erlangen-Höchstadt löste das tragische Ereignis tiefe Betroffenheit aus.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.