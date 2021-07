Anzeige

Fussball Außenbandriss: Spanier Roca fehlt FC Bayern mehrere Wochen Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss für längere Zeit ohne Marc Roca auskommen.

Mail an die Redaktion Münchens Marc Roca in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa

München.Der spanische Mittelfeldspieler habe sich im Training einen Außenbandriss am linken Sprunggelenk zugezogen, teilte der Verein am Samstag mit. Die Behandlung des 24-Jährigen solle konservativ erfolgen. Roca war im vergangenen Oktober von Espanyol Barcelona zu den Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison kam er nur zu sechs Bundesliga-Einsätzen, lediglich zweimal stand er in der Startelf.

Am diesem Samstag (16.00 Uhr/MagentaTV) bestreitet der FC Bayern sein erstes Testspiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Beim Duell gegen den Ligarivalen 1. FC Köln in Villingen-Schwenningen werden fast alle Stammspieler aber noch fehlen.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-417645/2