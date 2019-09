Gesellschaft Außergewöhnliche Bestattungen Ein Bestatter aus dem Bayerischen Wald bietet Beerdigungsfahrten mit einem Motorrad-Gespann an.

Mail an die Redaktion Bestatter Wolfgang Frisch fährt mit seinem Bestattungsmotorrad, einer umgebauten Harley-Davidson, über einen Friedhof. Foto: Sven Hoppe

Bad Kötzting.Sarg oder Urne stehen im Beiwagen einer Harley-Davidson. Unternehmer Wolfgang Frisch will Bikern damit einen würdevollen Abschied ermöglichen. Solche außergewöhnlichen Bestattungen seien eine schöne Alternative, jedoch nicht extrem nachgefragt, wie Jörg Freudensprung, Geschäftsstellenleiter des Bestatterverbandes Bayern sagt.

Das sei eine Nische, die zumeist Fans anspreche. So gebe es gerade in Niedersachsen häufiger Nachfragen nach Bestattungen mit einer Kutsche. Manche Bestatter böten auch Fahrten mit einem Oldtimer an. „Wir haben nichts dagegen, sondern finden es toll, dass so etwas möglich ist.“ Und wenn jemand zu Lebzeiten äußert, wie seine Bestattung ablaufen soll, hätten die Angehörigen später das Gefühl: „Wir erfüllen ihm seinen letzten Wunsch.“

Vier Bestattungsunternehmen in Deutschland haben inzwischen ein solches Motorrad-Gespann, wie deren Hersteller Jörg Grossmann sagt. Die Maschinen würden extra umgebaut, um das Gewicht eines Sarges – auch in Übergröße – halten zu können. 900 Kilogramm Zuladung seien für den Beiwagen erlaubt, in dem aber auch eine Urne platziert werden kann.

