Ausstellung Ausstellung: Eine Stadt wird zu Papier Filigran, zerbrechlich, schwebend oder derb und gedrechselt: Deggendorf stellt Papierkünstler und ihre Werke ins Rampenlicht.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Silvia Betrami aus Italien hat sich selbst porträtiert. Foto: Bäumel-Schachtner

Deggendorf.Papier ist geduldig. Es lässt zu, dass man es bemalt, beschreibt und benutzt. Doch Papier hat es eigentlich auch verdient, selber einmal die Hauptrolle zu übernehmen. Das finden jedenfalls die Künstler, die mit diesem Material arbeiten und die außergewöhnliche Kunstwerke schaffen. Papierkünstler gibt es in Allerherrenländer, sie sind eine ganz eigene Sparte in der Kunst. Mittlerweile alle drei Jahre stehen sie in Deggendorf im Rampenlicht: Seit dem Jahr 2000 findet im Stadtmuseum die Papierkunst Triennale statt. Diese ist noch bis 7.Oktober zu sehen.

Die Kunstwerke, die im Erdgeschoss des Stadtmuseums zu sehen sind, verzaubern so gut wie jeden Besucher. Sie sind himmlisch filigran, geradezu zerbrechlich, einige schweben durch den Raum, andere sind derber, aus Röntgenbildverpackungen geschnitten, gedreht, gedrechselt und neu zusammengefügt. Es gibt Kunstwerke aus Fotos, Buchstaben aus Stadtplänen, zerrupfte Papiertücher und fliegende Papierfiguren. „Papier Global 4“ heißt die Ausstellung.

94 Künstler, 20 Länder

„Die erste Ausstellung, die wir mit Papier gemacht hatten, hatte das Thema Esspapier zum Thema. Die Künstler haben das Material zum Beispiel mit roten Beeten und Gurkenscheiben eingefärbt“, begeistert sich Museumsleiterin Brigitta Petschek-Sommer, die wie die halbe Stadt längst zum begeisterten „Papiertiger“ geworden ist. Was im Jahr 2000 mit einer Ausstellung in Kooperation mit der Papierkünstlervereinigung IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) begann, hat sich zu einer festen Größe als „Papier Global“ etabliert. Aus mehr als 400 Bewerbungen für 2018 hat die Jury bestehend aus der Past-Präsidentin der IAPMA Helene Tschacher aus Mainburg, Museumsleiterin Petschek-Sommer und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Anja Fröhlich 94 Künstler aus über 20 Ländern ausgewählt.

Zu sehen sind auch heuer wieder die unterschiedlichsten Spielarten, Papier zu veredeln. Dabei steht immer der Werkstoff im Vordergrund. So gibt es handgeschöpftes Papier aus wildem Hafer und Buche zu sehen, von Aidée Bernard in zarte Lagen geschichtet. Ein aufgeschlagenes kirchliches Gesangbuch verfremdet Regina Basaran durch Brandspuren. Gepressten Papierstaub formt Susanne Holzinger zu Zahnradschalen. Edelsteine aus Papier lässt Edward Richardson entstehen – die tatsächlich wie kostbare Steine aussehenden Kunstwerke werden aus Papierresten zusammengefaltet und so dreidimensional.

Ein Besuchermagnet

Stephanie Brysch lässt viele kleine Pokémon erhaben über das Papier tanzen. Rita Kämmerer wehrt sich gegen die Vereinnahmung des Begriffs „Heimat“ durch rechte Gruppierungen und hat aus drei Stadtplänen das Wort Heimat plastisch geformt: Aus denen von Wien, Mainz und Istanbul, denn dort hat sie gelebt, dort war überall für sie „Heimat“. Aktuelles Zeitgeschehen also, das da aufgearbeitet wird. Es gibt sogar einen Raum, in dem nur Schwarz-Weiß-Kunstwerke zu sehen sind.

„Man vermutet hinter der Papierkunst keine so große Szene, aber die Papierkünstler sind nicht wenige, und sie sind großartig vernetzt“, so die Museumsleiterin. Deggendorf habe sich mittlerweile einen hervorragenden Namen gemacht – sowohl bei den Künstlern, als auch bei den Besuchern: „Das ist mittlerweile eine unserer besucherstärksten Ausstellungen.“ Damit hat sich Deggendorf kulturell eine echte Nische geschaffen. Viele Papierkünstler erfinden einige Techniken, und gerade junge Leute sind laut Brigitta Petschek-Sommer groß vertreten. Verkauft wird hier übrigens nicht, nur vermittelt. Es seien aber durchaus schon etliche Werke veräußert worden, so die Museumsleiterin. Papier fasziniert eben – auch Kunstsammler.

Mehr Nachrichten aus der Kultur lesen Sie hier.