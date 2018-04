Forschung

Auszeichnung für Bayerns jüngste Erfinder

Eine automatische Bremse für Rollatoren, ein Sudoku-Löser und eine durch Kopfbewegungen steuerbare Armprothese haben in diesem Jahr die Jury beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ überzeugt. Zwei Tage lang präsentierten Bayerns Nachwuchsforscher ihre Arbeiten im niederbayerischen Dingolfing. Am Dienstag wurden die besten Projekte ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich mehr als 90 Mädchen und Buben an dem Wettbewerb beteiligt.