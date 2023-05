Deggendorf Auto brennt nach Kollision aus: Ein Verletzter

Ein 23-Jähriger hat sich in Niederbayern mit seinem Auto nach einem Zusammenstoß überschlagen und leicht verletzt. Das Auto des jungen Mannes brannte in Grattersdorf (Landkreis Deggendorf) komplett aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa