Unfälle Auto erfasst Rad in Freilassing: Radfahrer schwer verletzt Eine Frau hat mit ihrem Auto in Freilassing einen Fahrradfahrer erfasst, der schwer verletzt wurde.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Freilassing.Der 64-Jährige kam nach dem Zusammenstoß an einem Kreisverkehr per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die 63 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ursache des Unfalls im Kreis Berchtesgadener Land war zunächst unklar.