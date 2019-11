Unfälle Auto fährt auf Lastwagen auf: Mann schwer verletzt Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 92 nahe Landshut ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. F. Foto: Patrick Seeger/dpa

Landshut.Nach Polizeiangaben war der Mann am Montag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren. Er wurde eingeklemmt und von der Polizei aus dem Wrack geborgen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Deggendorf wegen der Aufräumarbeiten komplett gesperrt.