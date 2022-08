Rosenheim Auto fährt gegen Sechsjährige

Ein sechs Jahre altes Mächen ist auf der Staatsstraße 2092 bei Bad Endorf im oberbayerischen Landkreis Rosenheim von einem Auto frontal gerammt worden. Einsatzkräfte brachten das Mädchen am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen war hinter einem Maisfeld über die Straße gelaufen, weil sie zu einer Angehörigen wollte, die laut Polizeisprecher eine nahe Kirche fotografierte. Der Zusammenstoß mit dem Auto schleuderte sie durch die Luft und verletzte sie beim Aufprall.

dpa