Landkreis Passau Auto fährt gegen Zaun: Fahrer nennt Niesattacke als Grund

Weil er nach eigenen Angaben während der Fahrt niesen musste, ist ein Mann mit seinem Auto im niederbayerischen Landkreis Passau von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 79-Jährigen ins Krankenhaus. An seinem Wagen sei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Der Schaden am Zaun beläuft sich laut Polizei auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

dpa