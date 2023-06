Landkreis Mühldorf am Inn Auto fährt in Biker: Mann stirbt und Frau schwer verletzt

Ein Auto ist in Oberbayern mit einem Biker-Ehepaar zusammengestoßen - der Ehemann starb noch an der Unfallstelle, seine Frau wurde schwer verletzt. Der 55-jährige Motorradfahrer war am Freitag mit seiner 60-jährigen Ehefrau bei Neumarkt-Sankt Veit (Landkreis Mühldorf am Inn) unterwegs, als den beiden auf ihren Motorrädern in einer Kurve ein Auto entgegenkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

dpa