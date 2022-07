Hohenfels Auto fährt in Gruppe: Ermittlungen nach tödlichem Unfall

Nach dem tödlichen Unfall im oberpfälzischen Hohenfels mit einem Toten und mehreren Verletzten gehen die Ermittlungen zur Unfallursache weiter. Ein 20-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Auto in eine Personengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dabei war ein 36 Jahre alter Mann getötet worden. Eine 25-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann kamen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik. Nach Polizeiangaben vom Freitag waren die drei vermutlich auf dem Weg zum Klettern. Sie hatten am Donnerstagabend auf einer geschotterten Einbuchtung am Fahrbahnrand neben einem geparkten Kleintransporter gestanden.

dpa