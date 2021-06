Anzeige

Unfälle Auto fährt in Streifenwagen auf Autobahn 7: Drei Verletzte Ein Wagen ist auf der Autobahn 7 bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) in ein Polizeiauto gefahren.

Mail an die Redaktion Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bad Grönenbach.Ein Beamter rettete sich am Donnerstagabend mit einem Sprung auf die Motorhaube, um nicht eingeklemmt zu werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein weiterer Beamter saß zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Streifenwagen. Beide wurden leicht verletzt. Das Polizeiauto sicherte eine Unfallstelle ab.

Zunächst war den Angaben nach ein 31-Jähriger mit seinem Auto ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke gefahren und auf der linken Spur stehengeblieben. Neben dem Streifenwagen hatten die Beamten im Anschluss auch Pylonen aufgestellt. Ein 38 Jahre alter Autofahrer habe die Situation aber zu spät erkannt und sei dann mit dem Polizeiauto kollidiert. Der Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Verletzten kamen in Kliniken. Die Autobahn war nach den Unfällen in Richtung Norden für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

