Auto geht auf A8 in Flammen auf

Irschenberg.Während der Fahrt auf der Autobahn 8 ist ein Wagen am Sonntag in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Mit der Handbremse stoppte der Fahrer am Sonntag sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige und seine 46 Jahre alte Beifahrerin hätten sich gerade noch retten können, bevor der Wagen komplett Feuer fing. Zwischen Weyarn und Irschenberg hatte der Fahrer nach eigenen Angaben bemerkt, dass sein Auto kein Gas mehr zog und die Bremsen nicht mehr funktionierten. Kurz zuvor hatte er ihn betankt.