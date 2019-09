Unfälle Auto gerät in Gegenverkehr: Vier Menschen verletzt Bei einer Autokollision im niederbayerischen Breitenberg (Kreis Passau) sind vier Menschen teils lebensbedrohlich verletzt worden, darunter auch ein Kind.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Breitenberg.Eine 18-Jährige geriet mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Breitenberg in Richtung Hauzenberg in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen einer 47-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die 18-Jährige, eine ein Jahr ältere Beifahrerin und ein dreijähriger Junge auf der Rückbank erlitten schwerste Verletzungen. Bei der Beifahrerin und dem Jungen bestand am Abend Lebensgefahr. Die 47-Jährige erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.