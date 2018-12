Unfälle

Auto gerät ins Schleudern und überschlägt sich

Auf der Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) hat sich in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ein Auto überschlagen. Wie die Polizei Oberfranken mitteilte, kam die 29 Jahre alte Fahrerin von der Fahrspur ab und fuhr in den Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in die Luft geschleudert und überschlug sich mindestens einmal.