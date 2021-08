Anzeige

Unfälle Auto im Bach: Zwei Schwerverletzte in Unterfranken Zwei junge Männer sind in einem Auto in der Nähe von Miltenberg am Main einen Abhang heruntergerutscht und dabei schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen steht vor der Rettungsstelle eines Klinikums. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Miltenberg.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 25-jährige Fahrer am Montagabend zu schnell unterwegs gewesen und aus einer Kurve getragen worden. Der Wagen fuhr über die Böschung mehrere Meter einen Abhang hinunter in das Bachbett und prallte nach 20 Metern gegen einen Baum. Der 25 Jahre alte Fahrer konnte noch selbst aussteigen, sein 26-jähriger Beifahrer hingegen wurde eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210810-99-787539/3