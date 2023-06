Rosenheim Auto kollidiert mit Motorrad: Drei Verletzte

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall in Schonstett (Landkreis Rosenheim) schwer verletzt worden. Die beiden wurden am Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa