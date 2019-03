Unfälle Auto kollidiert mit Schulbus Mit einem Schulbus ist ein Pkw im oberfränkischen Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) zusammengeprallt.

Mail an die Redaktion Ein beschädigter PKW und ein Schulbus stehen im Landkreis Lichtenfels an einer Unfallstelle. Foto: Dieter Radziej

Altenkunstadt.Die zwölf Kinder im Bus blieben unverletzt, der Busfahrer wurde bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit dem Schulbus kollidiert. Angaben zur Identität der Beteiligten konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Er schätzte den Schaden auf etwa 50 000 Euro.